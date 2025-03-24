Трамп заявил, что не в курсе о чате с обсуждением ударов по хуситам

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о публикации Atlantic, в которой редактор журнала утверждает, что его случайно добавили в чат с администрацией США для обсуждения ударов по хуситам, пишет ТАСС .

«Я ничего об этом не знаю. Я не большой фанат Atlantic», — сказал он.

По его словам, он впервые слышит об этой истории.

За несколько дней до официального объявления американской операции против йеменских хуситов произошел необычный инцидент. Корреспондент издания The Atlantic случайно оказался участником закрытой дискуссии в приложении Signal, где высокопоставленные лица США планировали предстоящие военные действия.

Журналиста The Atlantic кто-то случайно добавил в беседу, в которой он не должен был состоять. Корреспондент прочел переписку высокопоставленных лиц Белого дома и узнал о подготовке к военной операции против хуситов. Представители Белого дома впоследствии признали подлинность этой переписки.