Журналист случайно попал в чат Белого дома и узнал про удар по хуситам

За несколько дней до официального объявления американской операции против йеменских хуситов произошел необычный инцидент. Корреспондент издания The Atlantic случайно оказался участником закрытой дискуссии в приложении Signal, где высокопоставленные лица США планировали предстоящие военные действия, пишет РБК .

Журналиста The Atlantic кто-то случайно добавил в беседу, в которой он не должен был состоять. Корреспондент прочел переписку высокопоставленных лиц Белого дома и узнал о подготовке к военной операции против хуситов. Представители Белого дома впоследствии признали подлинность этой переписки.

Среди участников конфиденциального обсуждения находились ключевые фигуры американской администрации: советник по национальной безопасности Майк Уолтц, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и другие члены Совбеза США.

В одном из сообщений содержалась фраза: «Если вы считаете, что нам следует это сделать, давайте. Я просто ненавижу снова спасать Европу».

Согласно переписке, сенатор Джей Ди Вэнс выразил недовольство тем, что США снова должны решать европейские проблемы, особенно в контексте атак хуситов, которые, по мнению американской стороны, наносят ущерб преимущественно Европе. Министр обороны в ответ подтвердил свое согласие с негативной оценкой зависимости европейских стран, назвав их позицию жалкой, но признал, что только Соединенные Штаты располагают необходимыми возможностями для противодействия данной угрозе, поскольку никто другой не обладает сопоставимыми ресурсами.