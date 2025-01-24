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Трамп заявил, что конфликт на Украине до сих пор не закончился из-за Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине до сих пор не завершился из-за нелегитимного главы государства Владимира Зеленского, который хотел продолжить воевать, сообщает РИА Новости .

«Мы могли заключить сделку… и Зеленский решил, что он хочет воевать», — заявил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что Зеленский «не ангел». По словам Трампа, украинский президент не должен был допускать начала российской спецоперации в стране. Теперь же он хочет все закончить.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет сигналов от Вашингтона, чтобы провести равноправный диалог по урегулированию украинского кризиса.