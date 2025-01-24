Трамп заявил, что Зеленский готов к переговорам

Президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность, что Владимир Зеленский готов к переговорам по завершению украинского конфликта, сообщает РИА Новости .

«Он тот, кто хочет вести переговоры для сделки. Он хочет прекратить (украинский конфликт — ред.)», — отметил он.

Трамп также добавил, Украина потеряла много солдат.

Ранее Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg заявил, что готов поучаствовать в переговорах с президентом России Владимиром Путиным об окончании боевых действий. Перед началом переговорного процесса украинский лидер хочет заручиться поддержкой США.

23 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет сигналов от Вашингтона, чтобы провести равноправный диалог по урегулированию украинского кризиса.