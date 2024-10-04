Трамп заявил, что Белый дом не может помочь пострадавшим от урагана «Хелен»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил администрацию американского лидера Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис в неспособности помочь пострадавшим от урагана «Хелен», сообщает ТАСС .

Он отметил, что у администрации вице-президента США Камалы Харрис и президента США Джо Байдена нет средств, так они потратили их на нелегальных мигрантов.

«Они растратили все деньги. У них нет денег, потому что их потратили на нелегальных мигрантов», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Ураган «Хелен» с 26 сентября сотрясает юго-восток Соединенных Штатов. Стихия нанесла серьезные повреждения американским городам. В Вирджинии, Северной Каролине, в Южной Каролине, Джорджии и Флориде около 2,3 млн человек оказались без света.

Число жертв на юго-востоке США урагана «Хелен» достигло 89.