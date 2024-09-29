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Леус: ураган «Хелен» обрушился на США и унес жизни 50 американцев

Ураган «Хелен» с 26 сентября сотрясает юго-восток Соединенных Штатов. Стихия нанесла серьезные повреждения американским городам, по меньшей мере 50 человек погибло, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Природное явление повлекло за собой наводнения. Также было замечено торнадо, которое нанесло повреждения инфраструктуре и повалило деревья.

Около 3 млн американцев оказались без света во Флориде. В Северной Каролине перестал ходить общественный транспорт из-за наводнений и оползней. Некоторым населенным пунктам нанесен непоправимый урон.

«Известно по меньшей мере о 50 погибших в пяти штатах», — добавил Леус.

Ранее сообщалось, что ураган «Хелен» получил четвертую категорию. Также он спровоцировал во многих американских штатах проблемы с интернетом.