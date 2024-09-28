Более 40 человек погибли во время урагана «Хелен» в США
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Свыше 40 человек стали жертвами урагана «Хелен», который обрушился на Соединенные Штаты 26 сентября. Сейчас власти ряда американских штатов продолжают эвакуацию населения из зоны бедствия, сообщает Baza.
На опубликованных кадрах видно, как в результате шторма, дождя и оползней затопило прибрежные районы, в некоторых жилые дома ушли под воду по самую крышу.
Большинство погибших проживали в штатах Южная Каролина и Джорджия, однако жертвы также зафиксированы во Флориде, Северной Каролине и Вирджинии. В настоящее время местные власти продолжают эвакуацию.
Кроме того, из-за существующей угрозы прорыва плотины людей эвакуируют из центра Ньюпорта в штате Теннесси. А на крыше больницы в Эрвине от последствий стихийного бедствия спасались более 50 человек, всех их удалось эвакуировать.
Урагану «Хелен» присвоена IV (из пяти возможных) категория. В результате стихии без электричества остались более 3,5 млн домов и предприятий. Еще в ряде юго-восточных и среднезападных штатах США зафиксированы масштабные перебои с интернетом.