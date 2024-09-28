Более 40 человек погибли во время урагана «Хелен» в США

Свыше 40 человек стали жертвами урагана «Хелен», который обрушился на Соединенные Штаты 26 сентября. Сейчас власти ряда американских штатов продолжают эвакуацию населения из зоны бедствия, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, как в результате шторма, дождя и оползней затопило прибрежные районы, в некоторых жилые дома ушли под воду по самую крышу.

Большинство погибших проживали в штатах Южная Каролина и Джорджия, однако жертвы также зафиксированы во Флориде, Северной Каролине и Вирджинии. В настоящее время местные власти продолжают эвакуацию.

Кроме того, из-за существующей угрозы прорыва плотины людей эвакуируют из центра Ньюпорта в штате Теннесси. А на крыше больницы в Эрвине от последствий стихийного бедствия спасались более 50 человек, всех их удалось эвакуировать.

Урагану «Хелен» присвоена IV (из пяти возможных) категория. В результате стихии без электричества остались более 3,5 млн домов и предприятий. Еще в ряде юго-восточных и среднезападных штатах США зафиксированы масштабные перебои с интернетом.