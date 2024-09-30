Число жертв урагана «Хелен» в США увеличилось до 89 человек
Число жертв на юго-востоке США урагана «Хелен» достигло 89, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
По меньшей мере 36 человек погибли в Северной Каролине, 24 человека — в Южной Каролине, 17 человек — в Джорджии.
«Во Флориде по меньшей мере 11 человек… Один человек погиб… в штате Вирджиния», — говорится в сообщении.
В Вирджинии, Северной Каролине, в Южной Каролине, Джорджии и Флориде около 2,3 млн человек оказались без света.
Ранее сообщалось, что Ураган «Хелен» с 26 сентября сотрясает юго-восток Соединенных Штатов. Стихия нанесла серьезные повреждения американским городам.