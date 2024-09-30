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Число жертв урагана «Хелен» в США увеличилось до 89 человек

Число жертв на юго-востоке США урагана «Хелен» достигло 89, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

По меньшей мере 36 человек погибли в Северной Каролине, 24 человека — в Южной Каролине, 17 человек — в Джорджии.

«Во Флориде по меньшей мере 11 человек… Один человек погиб… в штате Вирджиния», — говорится в сообщении.

В Вирджинии, Северной Каролине, в Южной Каролине, Джорджии и Флориде около 2,3 млн человек оказались без света.

Ранее сообщалось, что Ураган «Хелен» с 26 сентября сотрясает юго-восток Соединенных Штатов. Стихия нанесла серьезные повреждения американским городам.