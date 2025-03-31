Трамп высказался о стремлении Украины в НАТО

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Владимир Зеленский до сих пор видит Украину в НАТО, однако этого никогда не произойдет, заявил президент США Дональд Трамп.

«Он хочет быть членом НАТО, но он никогда им не станет, и он это понимает», — сказал американский лидер, его слова приводит ТАСС.

Ранее глава Белого дома пригрозил Зеленскому проблемами, если власти Киева откажутся от подписания сделки по добыче редкоземельных металлов на Украине.

Трамп также негативно высказался об идее президента России ввести на Украине внешнее управление для проведения демократических выборов.