NBC: Трамп был взбешен из-за слов Путина о Зеленском

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил «крайнее недовольство» в связи с высказываниями российского коллеги Владимира Путина относительно руководства Украины и ее лидера Владимира Зеленского, сообщает американский телеканал NBC News .

Ранее Владимир Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН для проведения президентских выборов в стране. По его словам, России непонятно, «с кем что-то подписывать на Украине».

«Президент Дональд Трамп заявил, что он был „очень зол“ и „взбешен“, когда президент России Владимир Путин раскритиковал <…> Владимира Зеленского, добавив, что комментарии „попали не по адресу“, — говорится в публикации.

Президент США добавил, что Путин знает о его реакции на свои слова, однако между лидерами сохраняются «очень хорошие отношения».