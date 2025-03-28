Путин предложил ввести внешнее управление на Украине
Путин предложил обсудить управление на Украине под эгидой ООН
Президент России Владимир Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН для проведения выборов, сообщает ТАСС.
«Гражданские органы власти на Украине сейчас не являются законными, так как не было выборов президента», - заявил Путин.
Он добавил, что России непонятно, с кем что-то подписывать на Украине, так как «завтра придут другие руководители».
Российский лидер отметил, что Москва приветствует разрешение конфликта на Украине мирными средствами, «только не за наш счёт».