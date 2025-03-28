Путин предложил ввести внешнее управление на Украине

Президент России Владимир Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН для проведения выборов, сообщает ТАСС .

«Гражданские органы власти на Украине сейчас не являются законными, так как не было выборов президента», - заявил Путин.

Он добавил, что России непонятно, с кем что-то подписывать на Украине, так как «завтра придут другие руководители».

Российский лидер отметил, что Москва приветствует разрешение конфликта на Украине мирными средствами, «только не за наш счёт».