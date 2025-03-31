Трамп пообещал Зеленскому проблему при отказе от сделки по металлам
Владимир Зеленский намерен отказаться от сделки по редкоземельным металлам, заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.
Президент США Дональд Трамп заявил о планах Владимира Зеленского отказаться от международного соглашения по добыче редкоземельных элементов. В своем заявлении Трамп предупредил, что такой шаг создаст для Украины «очень большие проблемы», не уточнив конкретных последствий.
«Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным элементам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы», — сказал глава Белого дома.
Параллельно Трамп прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО, заявив, что страна «никогда не станет» членом альянса. По его словам, Зеленский осознает эту реальность, несмотря на публичные заявления.
Ранее Трамп выразил «крайнее недовольство» в связи с высказываниями российского коллеги Владимира Путина относительно идеи внешнего управления Украиной.