Трамп пообещал Зеленскому проблему при отказе от сделки по металлам

Владимир Зеленский намерен отказаться от сделки по редкоземельным металлам, заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС .

Президент США Дональд Трамп заявил о планах Владимира Зеленского отказаться от международного соглашения по добыче редкоземельных элементов. В своем заявлении Трамп предупредил, что такой шаг создаст для Украины «очень большие проблемы», не уточнив конкретных последствий.

«Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным элементам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы», — сказал глава Белого дома.

Параллельно Трамп прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО, заявив, что страна «никогда не станет» членом альянса. По его словам, Зеленский осознает эту реальность, несмотря на публичные заявления.

Ранее Трамп выразил «крайнее недовольство» в связи с высказываниями российского коллеги Владимира Путина относительно идеи внешнего управления Украиной.