Трамп вылетит на Аляску для встречи с Путиным утром 15 августа

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что вылет американского президента Дональда Трампа на Аляску для встречи с российским лидером Владимиром Путиным планируется на утро 15 августа, сообщает РИА Новости .

«Он покинет Белый дом и отправится на нашу объединенную военную базу в Анкоридже, Аляска», — отметила Левитт в интервью телеканалу Fox News.

Она напомнила, что там Дональд Трамп проведет личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, после двусторонних переговоров на Аляске запланировано провести общий обед с участием делегаций двух стран, а затем — общую пресс-конференцию президентов.

Ранее гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев отметил, что РФ твердо отстаивала свои позиции на внешнем треке и подходит к переговорам с США в сильном положении.

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа. Она начнется в Анкоридже на Аляске в 11:30 по местному времени, или в 22:30 по Москве.