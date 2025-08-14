Не уступили ни пяди: РФ подходит к переговорам с американцами в сильной позиции

Российская дипломатия твердо отстаивала свои позиции на внешнем треке и подходит к переговорам с американцами в сильном положении, сообщил генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

«Возвращаясь к встрече на Аляске. Сейчас, скорее всего, будут обсуждаться параметры тактического урегулирования украинского вопроса. Примечательно, что в этом дипломатическом движении, начиная с прихода Дональда Трампа на пост президента США, мы не уступили ни пяди своих позиций, и, я надеюсь, не уступим и далее», — отметил Тимофеев.

По его мнению, Россия выходит на трек переговоров с США в сильной позиции. Кроме того, для президента Америки Украина как актив перестает существовать. По словам Тимофеева, она все больше и больше вытягивает ресурсов и не приносит взамен пользы для США.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа. Она начнется в Анкоридже на Аляске в 11:30 по местному времени или в 22:30 по Москве.