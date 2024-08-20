Трамп видит Маска в составе своего кабинета
Дональд Трамп может предложить миллиардеру Маску должность советника
Кандидат в президенты США Дональд Трамп может предложить миллиардеру Илону Маску должность советника в случае победы на выборах, пишет газета «Известия».
В интервью агентству Reuters, Трамп высоко оценил способности бизнесмена к государственному управлению.
«Он очень умный парень. Конечно, если бы он захотел, я бы точно это сделал. Он блестящий парень», — сказал экс-президент США в ответ на вопрос о работе Маска в Белом доме.
Ранее Трамп дал интервью Маску в соцсети Х.