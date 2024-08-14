Более 25 млн человек прослушали интервью Трампа Маску

Предвыборный штаб Трампа со ссылкой на статистику соцсети заявил, что просмотры интервью кандидата в президенты не имеют аналогов в истории. Там отметили, что это беспрецедентный успех.

Кандидат в президенты США, бывший лидер Америки Дональд Трамп дал интервью предпринимателю Илону Маску в соцсети «Х», где рассказал о своем отношении к российскому президенту Владимиру Путину, а также объяснил, почему такая ядерная держава, как Китай, сблизилась не с США, а с Россией,