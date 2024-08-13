Трамп в интервью Маску заявил, что США подтолкнули Китай к сближению с Россией

Кандидат в президенты США, бывший лидер Америки Дональд Трамп дал интервью предпринимателю Илону Маску в соцсети «Х», где рассказал о своем отношении к российскому президенту Владимиру Путину, а также объяснил, почему такая ядерная держава, как Китай, сблизилась не с США, а с Россией, пишет Lenta.ru .

За разговором Трампа и Маска в прямом эфире наблюдали более миллиона пользователей Сети. Бывший президент США много говорил об отношениях своей страны с Китаем. Он считает, что политика действующего американского лидера Джо Байдена привела к тому, что Поднебесная сблизилась именно с Россией и теперь представляет для Вашингтона серьезную угрозу.

Трамп отметил, что в Китае активно развивается ядерная отрасль, и у этой страны есть все шансы догнать Россию и США по объемам вооружения данного типа. Политик считает, что для Америки будет лучше, если ее возглавит «умный лидер», который сможет противостоять КНР и РФ. Он также подчеркнул, что в свое время ему это удавалось — Трамп поддерживал хорошие отношения с Путиным и намерен их возобновить, если победит на предстоящих выборах.

По словам Трампа, он хорошо знает Путина. И когда занимал Белый дом, пользовался уважением российского лидера.

Ранее Трамп заявил, что Байден виновен в российско-украинском конфликте. По его мнению, раньше не было никаких предпосылок на то, что Путин может начать специальную военную операцию, но «Байден что-то сделал с Россией».