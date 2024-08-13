«Байден что-то сделал с Россией»: Трамп назвал виновного в конфликте на Украине

Трамп считает, что в конфликте на Украине виноват Байден

Экс-президент США Дональд Трамп дал интервью миллиардеру Илону Маску, в ходе которого заявил, что в конфликте на Украине виноват его преемник, нынешний глава государства Джо Байден, сообщает «Царьград» .

Трамп также высказался о российском президенте Владимире Путине, назвав его хорошим переговорщиком.

«Байден что-то сделал с Россией. Не было никаких шансов на то, что Путин решит ввести войска на Украину», — утверждает кандидат в президенты США.

По мнению Трампа, российская сторона также начала усиливать свою армию именно после того, как он покинул Овальный кабинет.

В беседе с Маском политик обратил внимание на намерение Путина вести переговоры, в то время как Байден «говорит глупости».

Помимо этого, Трамп заявил, что если он вновь возглавит США, то надеется «поладить» с президентом России. Республиканец полагает, что это пойдет на пользу всему миру.