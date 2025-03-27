Трамп в третий раз за день упомянул планы по повышению пошлин

Меру собираются применить для развития американской фармацевтической промышленности.

Мы здесь ничего не производим, если говорить о разных видах медицинских препаратов, которые нам нужны, — всё это делают за границей, в основном в Китае и Ирландии», — заявил американский лидер.

Ранее глава Белого дома сообщил о планах ввести заградительные пошлины в размере 25% на ввозимые в страну автомобили. Также Трамп пообещал Китаю торговые преференции, если Пекин пойдет на сделку по продаже TikTok.