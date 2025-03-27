Трамп в третий раз за день упомянул планы по повышению пошлин
Трамп анонсировал повышение пошлин на импортные лекарства
Президент США Дональд Трамп анонсировал повышение пошлин на импортные лекарства, пишет газета «Известия».
Меру собираются применить для развития американской фармацевтической промышленности.
Мы здесь ничего не производим, если говорить о разных видах медицинских препаратов, которые нам нужны, — всё это делают за границей, в основном в Китае и Ирландии», — заявил американский лидер.
Ранее глава Белого дома сообщил о планах ввести заградительные пошлины в размере 25% на ввозимые в страну автомобили. Также Трамп пообещал Китаю торговые преференции, если Пекин пойдет на сделку по продаже TikTok.