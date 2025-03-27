Трамп назвал преференции Китаю в случае продажи TikTok

США найдет наилучший для страны способ купить TikTok, предложив Китаю торговые преференции, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС .

«Существует множество способов купить TikTok, и мы найдем наилучший для страны. Чтобы заставить Китай сделать это, я бы снизил тарифы», — отметил американский президент.

Трамп добавил, что может продлить отсрочку блокировки соцсети на территории США, срок которой заканчивается 5 апреля 2025 года.

Трамп также заявил о возможности введения заградительных пошлин в отрасли автомобилестроения для поддержки собственной промышленности.

Ранее в России TikTok оштрафовали на 3,5 млн рублей за нарушение закона об информации.