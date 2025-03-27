Трамп назвал преференции Китаю в случае продажи TikTok
Трамп: США найдет способ купить TikTok
США найдет наилучший для страны способ купить TikTok, предложив Китаю торговые преференции, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.
«Существует множество способов купить TikTok, и мы найдем наилучший для страны. Чтобы заставить Китай сделать это, я бы снизил тарифы», — отметил американский президент.
Трамп добавил, что может продлить отсрочку блокировки соцсети на территории США, срок которой заканчивается 5 апреля 2025 года.
Трамп также заявил о возможности введения заградительных пошлин в отрасли автомобилестроения для поддержки собственной промышленности.
Ранее в России TikTok оштрафовали на 3,5 млн рублей за нарушение закона об информации.