TikTok оштрафовали на 3,5 млн рублей

Tik Tok Pte. Ltd признали виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.50 КоАП России — «Неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и (или) принятию мер по ограничению доступа к информации, указанной в пункте 5 части 1 статьи 10.6 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», либо невыполнение владельцем социальной сети требования федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, об отмене мер по ограничению доступа к информации пользователя, принятых владельцем социальной сети».

Компанию Tik Tok Pte. Ltd оштрафовали на 3,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что TikTok заработал в России после крупного сбоя.