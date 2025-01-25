TikTok заработал в России после масштабного сбоя

Социальная сеть TikTok заработала в России после длительного сбоя в субботу, следует из данных сервиса Downdetector.

Судя по графику на сайте, приложение было недоступно российским пользователям примерно с 5:00 до 18:00 часов по мск.

У части пользователей не грузились видео, у кого-то не получалось войти в само приложение. Всего поступило несколько десятков тысяч жалоб.

Некоторые россияне даже обратились к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной с жалобами на недоступность TikTok. Она отметила, что сервис не работает не только в РФ, но и в ряде других стран.