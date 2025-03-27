Вашингтон вводит заградительные автопошлины

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Трамп: США введут пошлины 25% на все импортные авто

Президент США Дональд Трамп анонсировал пошлины в размере 25% на все ввозимые в страну автомобили, сообщает RT .

«Мы собираемся ввести пошлины в размере 25% на все автомобили, произведённые не в США», — сказал американский лидер.

Мера вводится для стимулирования возвращение автопроизводств в США, добавил глава Белого дома.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала решение США о пошлинах на ввозимые автомобили. Она выразила сожаление и сообщила о намерении выработать конртмеры.