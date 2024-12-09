Трамп сообщил, что Зеленский стремится к мирному соглашению с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post заявил о намерении президента Украины Владимира Зеленского заключить мирный договор с Россией, сообщает «Царьград» .

Трамп сообщил, что Зеленский высказывается в пользу прекращения огня и подписания мирного соглашения с Россией, что «может изменить ситуацию в регионе», отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что от переговоров отказался и продолжает отказываться именно Киев, при этом Зеленский своим декретом запретил себе и своей администрации любые контакты с российским руководством.

Владимир Зеленский ранее заявил, что конфликт с Россией нельзя завершить просто бумажкой с несколькими подписями. Для прекращения огня Украине необходимо гарантировать надежность мира.