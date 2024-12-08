Российская позиция по мирным переговорам с Украиной хорошо известна всем, она была озвучена этим летом. При этом от переговоров отказался и продолжает отказываться именно Киев, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Более того, Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский — ред.) своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что для выхода на мирные переговоры украинскому лидеру следует отменить данный документ и распорядиться возобновить диалог на базе Стамбульских договоренностей и с учетом реалий, которые сейчас складываются на территории.

Песков также напомнил, что глав государства Владимир Путин не один раз заявлял о том, что РФ открыта для переговоров и приветствует мирные инициативы, которые в первую очередь будут исходить от стран Глобального Юга, БРИКС и других.

Ранее Зеленский написал, что прекращенный огонь без гарантий для Украины может быть разожжен снова. Он сказал, что стране нужны гарантии мирного завершения конфликта.