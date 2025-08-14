Трамп: трехсторонняя встреча с Украиной будет важнее саммита с Путиным

Американский президент Дональд Трамп считает, что встреча между ним и лидерами Украины и России будет важнее предстоящих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

Прямую трансляцию выступления главы государства вел Белый дом.

«Завтра у нас встреча с Путиным. Но более важная встреча будет между Путиным, Зеленским и мной. Возможно, мы пригласим некоторых европейских лидеров, а может быть и нет», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что пытается спасать жизни, а редкоземельные металлы не имеют значения. Путин и Зеленский согласятся с мирным урегулированием российско-украинского конфликта.

Трамп добавил, что если встреча пройдет неудачно, она не продлится долго. Если же переговоры будут успешными, то в ближайшем будущем «мы добьемся мира».

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа. Российско-американский саммит начнется в Анкоридже на Аляске в 22:30 по Москве. Ранее президент США заявил, что после переговоров с Путиным на Аляске он планирует связаться с Зеленским для обсуждения организации второй встречи.