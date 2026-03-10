Трамп: телефонный разговор с Путиным прошел очень хорошо
Как рассказал президент США Дональд Трамп, состоявшийся телефонный разговор российским лидером Владимиром Путиным прошел очень хорошо, сообщает Газета.ru.
Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков отметил, что Путин и Трамп переговорили 9 марта.
По словам американского лидера, они обсудили Украину и ситуацию вокруг Ирана. При этом обсуждение украинского конфликта провели в позитивном ключе.
Как уточнил Трамп, с обеих сторон на линии во время беседы президентов было много людей.
