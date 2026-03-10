сегодня в 07:27

Трамп: телефонный разговор с Путиным прошел очень хорошо

Как рассказал президент США Дональд Трамп, состоявшийся телефонный разговор российским лидером Владимиром Путиным прошел очень хорошо, сообщает Газета.ru .

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков отметил, что Путин и Трамп переговорили 9 марта.

По словам американского лидера, они обсудили Украину и ситуацию вокруг Ирана. При этом обсуждение украинского конфликта провели в позитивном ключе.

Как уточнил Трамп, с обеих сторон на линии во время беседы президентов было много людей.

