Трамп призвал к урегулированию в Газе

Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт в секторе Газа нужно урегулировать как можно скорее. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам республиканца, нужно подписать соответствующее соглашение по Газе. Кроме того, Трамп призвал освободить всех заложников.

«Заключите сделку в Газе. Верните заложников!» — написал Трамп.

Он выразил надежду на то, что перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть достигнуто в секторе уже на следующей неделе.

Кроме того, президент США назвал «героем войны» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Трамп потребовал от израильских прокуроров прекратить дело в отношении политика.

Ранее в Госдепе назвали очень реалистичной возможность заключения сделки по Газе. Там отметили, что «сейчас происходит много вещей», которые могут привести к перемирию.