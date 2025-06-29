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В Госдепе назвали очень реалистичной возможность заключения сделки по Газе

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс назвал очень реалистичной возможность заключения мирного соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на Fox News.

«Очень реалистично. Очевидно, что сейчас происходит много вещей», — отметила она.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Тегеран обвинили в реализации тайной военно-ядерной программы. ЦАХАЛ атаковал военные и ядерные цели Ирана.

После чего исламская республика ударила ракетами в ответ. В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что сторонам удалось заключить мирное соглашение.