Трамп предложил экс-конгрессвумен Тулси Габбард на пост директора нацразведки
Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить бывшую конгрессвумен Тулси Габбард директором нацразведки, сообщает РИА Новости.
Габбард пошла служить в вооруженные силы после теракта 11 сентября, побывала в местах вооруженных конфликтов.
В 2022 год вышла из Демократической партии и стала независимым политиком.
На выборах президента США 5 ноября Дональд Трамп одержал уверенную победу.
Ранее сообщалось, что бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами станут главами департамента по достижению государственной эффективности (DOGE) Соединенных Штатов. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в опубликованном заявлении.