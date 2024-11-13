Трамп предложил экс-конгрессвумен Тулси Габбард на пост директора нацразведки

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Габбард пошла служить в вооруженные силы после теракта 11 сентября, побывала в местах вооруженных конфликтов.

В 2022 год вышла из Демократической партии и стала независимым политиком.

На выборах президента США 5 ноября Дональд Трамп одержал уверенную победу.

Ранее сообщалось, что бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами станут главами департамента по достижению государственной эффективности (DOGE) Соединенных Штатов. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в опубликованном заявлении.