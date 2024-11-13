Трамп: Маск станет главой департамента государственной эффективности США (DOGE)

Бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами станут главами департамента по достижению государственной эффективности (DOGE) Соединенных Штатов. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в опубликованном заявлении, сообщает РИА Новости .

Маску и Рамасвами предстоит избавиться от бюрократии в США. Их основные задачи — отказ от чрезмерного количества правил, бессмысленных расходов. Им необходимо будет провести реструктуризацию государственных агентств.

Маск в соцсети Х сказал, что будет освещать деятельность DOGE в соцсетях. Любой американец сможет написать Маску свое мнение о работе департамента и внести предложения.

Ранее Маск сказал, что после завершения конфликта между Украиной и Россией необходимо провести аудит помощи Вашингтона Киеву.