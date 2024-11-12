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Маск: после завершения украинского конфликта нужно провести аудит помощи США

Бизнесмен Илон Маск считает, что после завершения конфликта между Киевом и Москвой, необходимо провести аудит помощи США Украине. Он написал в Х «Да» в ответ на публикацию о том, нужна ли такая мера, сообщает РИА Новости .

Маск 8 ноября заявил, что план президента США Дональда Трампа позволит завершить украинский кризис. Он отметил, что время подстрекателей-спекулянтов прошло.

Основатель SpaceX после победы Трампа сказал, что будущее у Соединенных Штатов будет фантастическим.

Ранее избранный президент США пообещал Маску и политику Роберту Кеннеди-младшему высокие должности в новом правительстве. Деталей он не раскрыл.