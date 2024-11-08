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Маск заявил, что кровопролитие на Украине закончится благодаря плану Трампа

Бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск выразил уверенность в том, что конфликт на Украине скоро закончится благодаря плану президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости .

«Бессмысленные убийства скоро прекратятся. Время для подстрекателей-спекулянтов истекло», — написал предприниматель в соцсети X.

На выборах президента США 5 ноября Дональд Трамп одержал уверенную победу. При этом в ходе предвыборной кампании он постоянно заявлял, что остановит боевые действия на Украине еще до своей инаугурации, которая состоится 20 января. О

Ранее избранный президент США Дональд Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным портала Axios, в телефонном разговоре лидеров двух стран также участвовал предприниматель Илон Маск.