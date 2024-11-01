Трамп пообещал Маску и Кеннеди-младшему должности в случае своей победы

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Трамп: Маск и Кеннеди-младший займут влиятельные должности в случае победы

Предприниматель Илон Маск и политик Роберт Кеннеди-младший получат высокие должности, если Дональд Трамп станет президентом США. Об этом он заявил во время интервью журналисту Такеру Карлсону, пишет Ura .

При этом Трамп не стал раскрывать, какие должности планирует предложить.

В августе 2024 года Кеннеди-младший отказался от предвыборной гонки. Он сказал, что будет голосовать за Трампа.

Маск тоже поддержал кандидата от Республиканской партии США. Он отметил, что готов служить государству, если ему предложат должность.

Ранее Трамп назвал «больными» всех людей, которые считают его «другом России». Кандидат от Республиканской партии сделал многое, чтобы приостановить строительство крупнейшего в мире трубопровода «Северный поток-2».