сегодня в 08:43

Дональд Трамп обозвал «больными» тех, кто считает его «другом России»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону сказал, что люди, называющие его «другом РФ», — «больные», сообщает РИА Новости .

По словам политика, именно он спровоцировал заморозку строительства газопровода «Северный поток - 2», идущего из России в Германию. Трамп считает этот объект инфраструктуры самым большим в мире.

«Я уничтожил его. Я остановил строительство», — отметил кандидат в президенты США.

Ранее Трамп подал в суд на CBS News. Это произошло из-за интервью кандидата от Демпартии Камалы Харрис.