Трамп подал в суд против CBS News из-за интервью Харрис

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пожар иск в суд к телеканалу CBS News. Поводом стало интервью с кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии Камалой Харрис, сообщает РИА Новости .

Сумма иска составляет 10 млрд долларов. Трамп обвиняет телеканал во вмешательстве в выборы из-за отказа опубликовать неотредактированную версию интервью с его конкуренткой от демократов.

Также в иске речь идет о попытке «склонить чашу весов в пользу Демократической партии» перед выборами в США.

Ранее сообщалось, что американские СМИ отказываются поддерживать кандидатов в президенты страны, так как они продемократические и понимают, что вероятность победы республиканца Дональда Трампа очень высока — примерно 80-90%.