Политолог оценил вероятность победы Трампа на выборах в США

Американские СМИ отказываются поддерживать кандидатов в президенты страны, так как они продемократические и понимают, что вероятность победы республиканца Дональда Трампа очень высока — примерно 80-90%, сообщил РИАМО российский политолог Сергей Марков.

«Эти СМИ продемократические. Отказываются они поддерживать (Камалу — ред.) Харрис, потому что понимают, что вероятность победы Трампа очень высока — примерно 80-90%. Все просто: по опросам у Харрис сейчас преимущество всего около 1%, однако избирательная система добавляет республиканцам 2%. Плюс есть группа избирателей, 2-3%, с которыми, условно говоря, не работают, — это антиваксеры, почти все они поддерживают Трампа», — сказал Марков.

Таким образом, Трамп имеет довольно явное преимущество над Харрис, подчеркнул эксперт.

«Они осознают, что Харрис, вероятно, проиграет выборы, и поэтому не хотят связывать себя с очевидным неудачником. Кроме того, Харрис проявила себя не лучшим образом. Она, если проще сказать, выглядит глуповато, ей не хватает эмоционального интеллекта, и поэтому они не хотят поддерживать ее», — отметил политолог.

Ранее стало известно, что вслед за The Washington Post и Los Angeles Times четвертая по величине газета США — USA Today — решила не поддерживать ни одного кандидата на пост главы государства.