Газета USA Today решила не поддерживать ни одного кандидата в президенты США

Вслед за The Washington Post и Los Angeles Times четвертая по величине газета США — USA Today решила не поддерживать ни одного кандидата на пост главы государства, сообщает РБК .

Газета заявила, что будет сосредоточена на предоставлении читателям важных фактов и достоверной информации, которая нужна для принятия обоснованных решений на голосовании. Четыре года назад на предыдущих выборах президента USA Today поддержала Джо Байдена.

Также 26 октября американская газета The Washington Post нарушила почти 50-летнюю традицию и не стала размещать на своих страницах материал в поддержку кандидата от Демпартии. После этого были отмены подписок от издания со стороны читателей. Владелец СМИ Джефф Безос пояснил, что подобное решение принято из-за намерения газеты сохранить непредвзятость.

Решение не поддерживать никого из кандидатов и не публиковать материалы приняли и в газете The Los Angeles Times.