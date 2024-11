Будущее будет фантастическим: Маск празднует победу Трампа на выборах в США

Маск написал, что народ Америки дал Трампу «кристально чистый мандат на перемены». Также бизнесмен заявил, что теперь будущее страны будет фантастическим.

Более того, в соцсети Х предприниматель опубликовал мем, в котором он заносит раковину в Овальный кабинет. Это отсылка к фразе let that sink in, что переводится как «позволить осознать это» или в качестве шутки — «пустите эту раковину внутрь». Именно с раковиной Маск вошел в офис Twitter после покупки бизнеса.

Из прогноза Fox News следует, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 277 голосов выборщиков из необходимых 270 для победы. При этом кандидат от Демократической партии Камала Харрис набирает от коллегии выборщиков только 216 голосов.