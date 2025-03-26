Трамп пожаловался, что Евросоюз обобрал США
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что страны Евросоюза буквально обобрали США за 45 лет. Из-за этого государственный долг страны вырос до 36 трлн долларов, сообщает «Царьград».
Во время интервью каналу Newsmax Трамп отметил, что страны ЕС стали большими противниками США, чем прямые враги. Несколько десятилетий они обирали Штаты, при этом Вашингтон все время проявлял мягкость в своей политике.
«Часто друзья, так называемые друзья, оказываются хуже врагов. Посмотрите на Европейский союз, что они сделали с этой страной, как они ее обчистили», — заявил Трамп.
Глава Белого дома сравнил действия Евросоюза с Китаем и отметил, что США пора вернуть свои деньги. Так, Вашингтон планирует ввести новые тарифы на иностранные товары. На данный момент уже реализованы 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики.
Ранее стало известно, что администрация экс-президента США Джо Байдена тайно дала разрешение компании Chevron выплачивать сотни миллионов долларов правительству Венесуэлы, несмотря на введенные санкции, запрещающие подобные платежи.