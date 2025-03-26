Трамп пожаловался, что Евросоюз обобрал США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что страны Евросоюза буквально обобрали США за 45 лет. Из-за этого государственный долг страны вырос до 36 трлн долларов, сообщает «Царьград» .

Во время интервью каналу Newsmax Трамп отметил, что страны ЕС стали большими противниками США, чем прямые враги. Несколько десятилетий они обирали Штаты, при этом Вашингтон все время проявлял мягкость в своей политике.

«Часто друзья, так называемые друзья, оказываются хуже врагов. Посмотрите на Европейский союз, что они сделали с этой страной, как они ее обчистили», — заявил Трамп.

Глава Белого дома сравнил действия Евросоюза с Китаем и отметил, что США пора вернуть свои деньги. Так, Вашингтон планирует ввести новые тарифы на иностранные товары. На данный момент уже реализованы 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики.

Ранее стало известно, что администрация экс-президента США Джо Байдена тайно дала разрешение компании Chevron выплачивать сотни миллионов долларов правительству Венесуэлы, несмотря на введенные санкции, запрещающие подобные платежи.