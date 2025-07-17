Еще один передвижной рентгеноаппарат типа С-дуга приобрели для больницы Шатуры

В главном корпусе Шатурской больницы заработал еще один современный передвижной рентген-аппарат типа С-дуга. Медицинское оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодаря новому рентген-аппарату шатурские врачи смогут видеть анатомические структуры в режиме реального времени, что значительно увеличивает точность выполнения операции.

«Это особенно важно при проведении сложных манипуляций, таких как суставные операции или работа с позвоночником. Благодаря визуализации внутриоперационного процесса снижается риск повреждения близлежащих органов и тканей. Врачи могут более уверенно ориентироваться в сложных анатомических зонах», — сказал главный врач Шатурской больницы Алихан Гарунов.

В 2019 году в Шатурской больнице был установлен первый рентген-аппарат типа С-дуга. Он занял свое место в операционном блоке травматологического отделения. С его помощью выполняются малоинвазивные оперативные вмешательства, например, при переломе голени или плечевой кости. Врачи больше не тратят время на проявку снимка. Вся операция проходит под бдительным контролем умной техники. Картинка транслируется на экран.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.

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