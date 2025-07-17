В Клину многодетные семьи бесплатно обеспечивают дымовыми извещателями

Окружное управление социального развития совместно с МЧС бесплатно обеспечивает дымовыми датчиками многодетные семьи и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Устройства привозят на дом, даже в самые удаленные уголки округа. На днях выезд был в деревню Слобода округа Клин, сообщает пресс-служба администрации округа.

Автономный дымовой пожарный извещатель — эффективное устройство по предупреждению гибели людей на пожарах. Небольшой датчик реагирует даже на небольшое задымление и способен громким сигналом разбудить крепко спящего человека. Такими датчиками социально незащищенные слои населения обеспечивают бесплатно в обязательном порядке.

На каждую комнату полагается по датчику. Извещатели рассчитаны на круглосуточную непрерывную работу, питаются от батарейки, которой хватает на пару лет.

«Хочу сказать огромное спасибо работникам социальной защиты за то, что заботятся о безопасности многодетных семей и бесплатно устанавливают вот такие помощники» — поделилась многодетная мама Ирина.

В ее семье четверо детей. Старший сын — Костя быстро разобрался с устройством, понял, как менять батарейку при необходимости.

Программа по обеспечению автономными дымовыми извещателями действует уже более 5 лет. Также при необходимости датчики меняют. В этом году новыми устройствами обеспечат более 30 семей в г. о. Клин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.

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