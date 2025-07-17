Гражданский получил 12 млн руб взятками в составе полицейской ОПГ

В Ростове-на-Дону мужчина, не являющийся сотрудником правоохранительных органов, вступил в преступную организацию из полицейских и получал взятки за покровительство предпринимателей в течение двух лет, сообщает «Царьград» .

Согласно предварительному следствию, за 2022 и 2023 год участник полицейской ОПГ смог заработать взятками за «крышевание» бизнесменов около 12 млн рублей. В пресс-службе Генеральной прокуратуры России уточнили, что теперь его будут судить по двум статьям — получение взяток и участие в преступном сообществе.

Коррупционный скандал о банде «оборотней» в погонах громко разлетелся по стране в апреле 2023 года. Тогда уголовное дело было заведено против бывшего заместителя начальника полиции общественной безопасности Ростова-на-Дону Дмитрия Рыбалко, начальника отдела полиции Советского района города Алексея Абакумова и других бывших и действующих должностных лиц областного ГУ МВД.

Известно, что данное сообщество действовало в городе с 2015 года. Все участники негласно покровительствовали владельцев торговых точек за определенную мзду. Силовики гарантировали предприниматель отставки проблем с законом и получали за это регулярно до 50 тыс. рублей.

Генеральная прокуратура России подтвердила обвинительное заключение в отношении одного из участников банды, а материалы уголовного дела было отправлены для рассмотрения в Советский районный суд города. Отмечается, что скоро подозреваемый предстанет перед законом и получит справедливое наказание.