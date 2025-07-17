Мониторинг детского отдыха провели в школе № 3 в Мытищах

Вторая смена летнего отдыха открылась для 340 обучающих на базе пяти школ. В одной из них — школе № 3 им. Б. А. Феофанова первый заместитель председателя окружного совета депутатов городского округа Мытищи Наталья Гречаная провела мониторинг работы летней оздоровительной компании, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Лагерь — отличная возможность для родителей, которые не могут оставить ребенка дома, обеспечить ему интересный и безопасный досуг. В школе № 3 сейчас отдыхают порядка 60 детей. Для них организовано трехразовое питание, выделены помещения для сна и отдыха, проводятся интересные мастер-классы и игры. В ходе проверки мы осмотрели столовую, спальные помещения и классы, а также пообщались с ребятами», — отметила Наталья Гречаная.

Программа лагеря предлагает детям широкий спектр развивающих занятий. В расписании — творческие кружки, танцевальные занятия, уроки рисования и многое другое. Для ребят организованы различные игры и развлекательные мероприятия.

По итогам инспекции работа лагеря получила положительную оценку проверяющих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.