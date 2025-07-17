В Подмосковье на зиму заготовили почти 393 тыс т кормов для сельхозживотных

В Московской области активно продолжается заготовка кормов для сельскохозяйственных животных на зимне-стойловый период. Общее поголовье скота молочного и мясного направления, без учета свиней и сельхозптицы, в регионе превышает 142 тыс. голов. На сегодняшний день скошено уже 71 тыс. га естественных и сеяных трав на сено, сенаж, зеленый корм, силос и травяную муку. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

На текущий момент аграрии заготовили 386,6 тыс. тонн грубых кормов, включая 15,6 тыс. тонн сена и 371 тыс. тонн сенажа. А также — 6,3 тыс. тонн сочных кормов на силос. Работа в полях продолжается, чтобы полностью обеспечить скот необходимыми запасами к наступлению холодов. Заготовка проводится в хозяйствах всех категорий, основной объем приходится на сельхозпредприятия.

В разгаре сбор кормовых культур для крупного рогатого скота в агрохолдинге «ОСП агро» в Озерах (Коломна). Работы также идут на полях Племзавода «Пойма» в Луховицах и в других сельскохозяйственных организациях региона.

В среднем, общий объем корма на одну условную голову крупного рогатого скота в этом году должен составить 29,8 центнеров кормовых единиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.

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