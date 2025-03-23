Bloomberg: Байден тайно разрешил Chevron платить Венесуэле миллионы долларов
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Администрация бывшего американского президента Джо Байдена тайно дала разрешение компании Chevron выплачивать сотни миллионов долларов правительству Венесуэлы, несмотря на введенные санкции, запрещающие подобные платежи, сообщает ТАСС.
Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, дополнение к санкционному послаблению, которое выдали в ноябре 2022 года, позволило Chevron быть в рамках закона, но выплачивать налоги и роялти Венесуэле. Изначальное разрешение, полученное компанией от управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, позволяло ей вести ограниченную деятельность в Венесуэле.
Администрация действующего президента Штатов Дональда Трампа прекратила данное соглашение и потребовала от Chevron свернуть все проводимые операции в стране.
Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, ранее отметила, что Трамп изучает возможность продления лицензии Chevron на операции в Венесуэле.
Власти США в 2022 году разрешили Chevron добывать нефть в Венесуэле и поставлять ее в Штаты, несмотря на рестрикции. Затем эта лицензия несколько раз продлевалась.