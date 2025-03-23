Bloomberg: Байден тайно разрешил Chevron платить Венесуэле миллионы долларов

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, дополнение к санкционному послаблению, которое выдали в ноябре 2022 года, позволило Chevron быть в рамках закона, но выплачивать налоги и роялти Венесуэле. Изначальное разрешение, полученное компанией от управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, позволяло ей вести ограниченную деятельность в Венесуэле.

Администрация действующего президента Штатов Дональда Трампа прекратила данное соглашение и потребовала от Chevron свернуть все проводимые операции в стране.

Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, ранее отметила, что Трамп изучает возможность продления лицензии Chevron на операции в Венесуэле.

Власти США в 2022 году разрешили Chevron добывать нефть в Венесуэле и поставлять ее в Штаты, несмотря на рестрикции. Затем эта лицензия несколько раз продлевалась.