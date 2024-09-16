Трамп поблагодарил Секретную службу США после предотвращения покушения на него

Кандидат в президенты США Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу, которая предотвратила попытку покушения на него, сообщает газета « Ведомости ».

Сообщение со словами благодарности он опубликовал на своей странице в Truth Social. Трамп отметил, что это был «интересный день». Экс-президент США поблагодарил спецслужбы и правоохранительные органы за проделанную работу.

«Самое главное, я хочу поблагодарить Секретную службу, шерифа Рика Брэдшоу и храбрых и преданных патриотов его офиса», — отметил кандидат в президенты США.

Также Трамп поблагодарил всех волновавшихся людей за заботу и добрые пожелания. Он поспешил заверить их, что предстоящие президентские выборы находятся в безопасности.

В воскресенье рядом с гольф-клубом Трампа прозвучали выстрелы. Отмечается, что стрельбу открыл агент Секретной службы, который обнаружил подозрительного мужчину с огнестрельным оружием.

Власти США расценили инцидент как попытку покушения на Трампа.