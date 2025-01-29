Трамп отправит на Кубу самых опасных мигрантов-нелегалов

В Гуантанамо из США отправят 30 тысяч самых опасных мигрантов-нелегалов

На американскую базу в Гуантанамо на Кубе из США отправят 30 тысяч самых опасных мигрантов-нелегалов, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Подписываю указ, который поручает министерствам обороны и внутренней безопасности начать подготовку центра для 30 000 мигрантов на базе Гуантанамо», — объявил глава Белого дома. его слова приводит РИА Новости.

Трамп отметил, что на остров отправят «самых опасных преступников-нелегалов, угрожающих американскому народу».

Ранее Трамп сообщил, что прекратил финансирование поставок презервативам в Газу для движения ХАМАС.

Гуантанамо — военно-морская база США на Кубе. Находится в аренде с 1903 года и сейчас используется как место заключения опасных преступников, обвиненных в терроризме.