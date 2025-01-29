Трамп отказал ХАМАС в презервативах

США пока не будут финансировать закупку презервативов для ХАМАС из-за использования контрацептивов для производства самодельного оружия, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

«Знаете, что с ними происходило? Они использовали их как способ изготовления бомб», — заявил Трамп во время своего выступления из Белого дома.

В среду из США поступали противоречивые заявления о возобновлении финансирования иностранных государств из-за разных позиций суда и исполнительной власти страны.

Трамп ранее заявлял, что заморозил поддержку стран на 90 дней.