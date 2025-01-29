Белый дом опроверг сообщения об отмене заморозки федерального финансирования. В администрации Дональда Трампа заявили, что введенный президентом запрет до сих пор остается в силе.

Как уточняется, был аннулирован Меморандум административно-бюджетного управления М-25-13, указы президента США о финансировании федеральных программ остаются в силе.

«Это не отмена заморозки федерального финансирования. Это просто отмена Меморандума административно-бюджетного управления. Зачем? Чтобы положить конец путанице, созданной судебным запретом. Указы президента о федеральном финансировании остаются в полной силе и будут неукоснительно выполнятся», — написала в Х пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее газета WP сообщила, что администрация Дональда Трампа отменила заморозку федеральных программ помощи. Отмена приказа была подписана исполняющим обязанности директора Офиса по управлению и бюджету Мэтью Ваетом. Указ мог поставить под угрозу государственные программы, которые финансируют школы, предоставляют жилье и обеспечивают доступ малоимущих к здравоохранению.